تقنية جديدة تشحن الهاتف كاملاً في 20 دقيقة

أعلنت شركة ميزو الصينية عن تقنية ثورية في شحن #الهواتف_الذكية تحمل اسم “سوبر إم تشارج-Super mCharge” قالت إنها قادرة على شحن هاتف مع بطارية بسعة 3000 ميللي أمبير/ساعة كاملةً في غضون 20 دقيقة فقط.

وبالمقارنة مع تقنيات الشحن السريع الأخرى، فإن تقنية Super mCharge تدعم 55 واطًا مع 11 فولتاً و 5 أمبيرات، بينما تدعم تقنية QC 3.0 من كوالكوم 18 واطًا، وبينهما، تقع تقنية VOOC من مواطنتها أوبو التي تدعم حتى 20 واطاً.

وأكدت ميزو أن تقنيتها تضمن عدم ارتفاع درجة حرارة الهاتف، وقالت إن حرارة الهاتف سوف تبقى منخفضة، إذ إن أعلى درجة تصل إليها هي 39 درجة، وهذا القدر أعلى من درجة حرارة الجسم بقليل وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، لذا يمكن أن يلعب المستخدم أو يشاهد الأفلام على الجهاز أثناء وصله بالشاحن.

وأضافت الشركة أن Super mCharge توفر كفاءة عالية في الطاقة تصل إلى 98%، مقارنة بـ 95% و 89% لتقنيتي QC 3.0 و VOOC، على التوالي.

يُذكر أن ميزو لم تُطلق إلى الآن أي هاتف ذكي يدعم التقنية الجديدة ولكن يُعتقد أن ذلك قد يحدث قريباً.

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