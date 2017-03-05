حمص : القوات الروسية تسيطر على حقول نفط و غاز بالقرب من تدمر

سيطرت القوات الروسية على ثلاثة من حقول النفط والغاز شمال غرب مدينة تدمر.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر نظامي قوله إن مقاتلين من الجيش الروسي والفيلق الخامس (ميليشيات النظام) سيطروا على حقول جحار والمهر وجزل للنفط والغاز بريف تدمر الشمالي الغربي دون أي اشتباكات بعد فرار جميع مسلحي “داعش”. من هذه الحقول.

وأكد المصدر أن السيطرة على حقل جزل تمت بعد عملية إنزال قامت بها مجموعات من القوات الخاصة الروسية في الحقل ما أسهم في تسريع السيطرة على الحقل الذي يعد الأهم من بين حقول النفط والغاز السورية في المنطقة.

وفي الوقت الذي يركز فيه الروس عملياتهم على آبار النفط ، يقاتل مسلحو حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني على محور مناجم الفوسفات التي من المقرر أن تستثمرها إيران بعد السيطرة عليها تنفيذا لعقد وقعته مع مع النظام مطلع العام الجاري.

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