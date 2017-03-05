صحيفة : برشلونة سيعلن عن مدربه الجديد نهاية آذار

قالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكاتالونية، إن نادي #برشلونة سيعلن عن هوية مدربه الجديد، الذي سيخلف المدير الفني الحالي #لويس_إنريكي، نهاية مارس (آذار) الجاري.

وأكدت الصحيفة أن المدير الرياضي روبيرت فرنانديز هو المسؤول عن اختيار المدرب، وسيكثف من مفاوضاته بعد الانتهاء من مباراة باريس سان جيرمان الصعبة، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية عن الصحافة الإسبانية، فإن أبرز المرشحين لتدريب برشلونة هما، مدرب أتلتيك بلباو إرنيستو فالفيردي، ومدرب إشبيلية، الأرجنتيني خورخي سامباولي.

وكان لويس إنريكي أعلن قبل أيام، عن انتهاء مشواره مع النادي الكاتالوني مع نهاية الموسم الجاري.

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