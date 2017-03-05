كليب جنسي فاضح لـ ” ميريام كلينك ” يتسبب بضجة كبيرة في لبنان .. و الحكومة تتحرك لإيقافه و منعه ! ( فيديو )

تحركت الحكومة اللبنانية على عدة مستويات لإيقاف فيديو كليب مشترك للمغنية اللبنانية ميريام كلينك والمغني جاد خليفة بسبب ما فيه من “إيحاءات جنسية واستغلال للطفولة”، بعد الضجة الكبيرة التي أثارها.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، مساء السبت، إن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية استدعى كلينك، يوم الاثنين المقبل، للتحقيق معها في ما ورد في الفيديو كليب الذي حمل اسم “فوتّ الغول”، وذلك بناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم.

وسبق ذلك إصدار وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي، وقاضي الأحداث في جبل لبنان رولان شرتوني، السبت، قرارين بمنع بث الفيديو الكليب بسبب ما يحتويه من “إيحاءات جنسية فاضحة، واستغلاله الطفولة لإيصال رسائل غير أخلاقية عبر الإعلام الجماهيري.” حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

ونص قرار قاضي الأحداث في جبل لبنان، بحسب ما نقلت “سكاي نيوز”، بمنع عرض الفيديو كليب وبسحبه من التداول لقاء غرامة مقدارها 50 مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة (33 ألف دولار أميركي).

وكان وزير العدل اللبناني، أصدر قرارا مماثلا بعد طلب من وزير الإعلام ملحم الرياشي، يقضي “بمنع بث الفيديو كليب للفنانة كلينك وسحبه من التداول على جميع وسائل الاعلام المرئية ووسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب، تحت طائلة غرامة قدرها 50 مليون ليرة في حال المخالفة”. حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن بيان لمكتب وزير العدل.

وانتشرت مساء الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي نسخة من الفيديو كليب الذي يتضمن مشاهد مثيرة، كما ظهرت في الفيديو الكليب طفلة زادت من موجة الاحتجاج الواسعة.

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