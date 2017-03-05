ليعالج شذوذها .. بريطاني يغتصب ابنته ” السحاقية ” لأكثر من 20 عاماً !

قضت محكمة بريطانية بالسجن 21عاماً لأب بعد إدانته باغتصاب ابنته السحاقية المراهقة ليثبت لها أن ممارسة #الجنس مع الرجال أفضل من ممارسته مع النساء.

وأدانت المحكمة في مدينة “#وورويك” وسط غرب #بريطانيا الأب البالغ من العمر 54 عامًا باغتصاب ابنته الكبرى عدة مرات لفترة تصل الى 20 عاماً بالإضافة إلى اغتصاب فتاة أخرى و9 تهم أخرى تشمل التحرش الجنسي ومحاولة اغتصاب طفلة.

وقال القاضي اندرو لوكهارت، إن ابنة المتهم البالغة من العمر 16 عاماً أخبرت والدها بأنها سحاقية وأنها تحاول جاهدة لمعرفة حقيقة جنسها.

ووجه كلامه للمتهم قائلاً وفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز : “أرادت فعل ذلك مثلها مثل الفتيات المراهقات الأخريات لكن ردة فعلك كانت غاضبة وغير مبررة وقمت باغتصابها لتثبت أن ممارسة الجنس مع الرجال أفضل لها من ممارسته مع النساء… كان اغتصابك لها فيه الكثير من التحقير والإذلال لابنتك لمجرد أنها أرادت أن تخبرك الحقيقة”.

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