محكمة سويسرية تغرم شاب لإشهاره السلاح بوجه ” بقرة ” !

قضت محكمة في #سويسرا، بتغريم مواطن بـ14 ألف فرنك سويسري (نحو 13.800 دولار)، بسبب تهديده أبقاراً بالسلاح بعد أن دخلت مزرعته، في إقليم سانت غالن.

وبحسب وكالة الأنباء السويسرية، فإن المحكمة غرّمت مواطنًا بـ350 فرانك سويسري عن كل يوم صوّب فيه سلاحه مهددًا أبقارًا دخلت مزرعته وأكلت من نباتاتها طوال 40 يومًا.

وأكدت المحكمة أن المواطن السويسري، صوَّب سلاحه نحو الأبقار، وقال موجهًا خطابه لها: “سأطلق النار عليك إن لم تخرجي من مزرعتي”.

وأدانت المحكمة المواطن بـ ”إقدامه على فعل يمسّ النظام العام، وارتكابه جريمة عبر استخدام سلاح ناري” وفق ما نقلت شبكة إرم نيوز ، في حين أن المحكمة رفضت طعن المتهم، الذي قال إن تصويبه السلاح نحو الأبقار تمّ بغرض الدفاع عن النفس.

من جانبه، قال القاضي في جلسة إدانة المتهم: “ليس لدينا أدنى شك بأن الأبقار لا تعي لغة التهديد بالسلاح”.‎

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