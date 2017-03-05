مدرب برشلونة : مباراة باريس سان جيرمان ستكون نارية

أقر المدير الفني لبرشلونة، #لويس_إنريكي مارتينيز،، عقب فوزهم الكاسح أمام سيلتا فيغو بخماسية نظيفة امس السبت، في الجولة 26 بالليغا، بأنها “أحد أفضل مباريات الفريق خلال الأشهر الأخيرة”، معرباً في الوقت ذاته عن قناعته بـ “حظوظهم” في إمكانية العودة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي خلال مباراة إياب ثمن نهائي دوري الأبطال الأربعاء المقبل، حيث أنه مطالب بالفوز بخمسة أهداف نظيفة لبلوغ الدور التالي مباشرة.

وأوضح مدرب “البلاوغرانا” خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة “إذا ما أردنا أن نأخذ مرجعية لمباراة الأربعاء المقبل، ستكون خلال مباراتي الليغا الأخيرتين. تسجيل أهداف كثيرة تمنح الفريق ثقة كبيرة. أعتقد أننا وصلنا لحالة كبيرة قبل مباراة منتهية نظرياً، ولكني متأكد من أن حظوظنا باقية للبقاء في البطولة حتى الرمق الأخير”.

وأثنى إنريكي على “الإيمان” بحظوظ الفريق في تعويض نتيجة الذهاب 0-4 خلال مباراة الإياب المقبلة.

وأشار “مباراة الأربعاء ستكون خاصة بالنسبة لنا. ستكون تجربة نارية جيدة ومستعدون تماماً لخوضها” ، وشدد مدرب “البلاوغرانا” على أن هدفهم أمام الفريق الباريسي “هو إظهار أننا الأفضل وأن بإمكاننا أن نرد لهم خسارة” مباراة الذهاب.

وحول قراره بعدم إشراك القائد أندريس إنييستا منذ البداية، أوضح أنه جاء بهدف حمايته قبل مواجهة الأربعاء المقبل المهمة. “يجب الحفاظ على أندريس (إنييستا) وأعتقد أنه يمر بأفضل حالاته البدنية قبل مباراة الـ”بي إس جي”. كان من الأفضل إدخاره خوأعتقد أن 25 دقيقة كانت كافية له لتقديم مباراة طيبة أمام سان جيرمان”.

وبهذا يستعيد الفريق “الكتالوني” صدارة الليغا من غريمه “الميرينغي”، الذي فاز برباعية على إيبار وله مباراة مؤجلة أمام سيلتا، بعدما رفع رصيده للنقطة 60 وبفارق نقطة وحيدة أمام الفريق “الملكي”. ( EFE )

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