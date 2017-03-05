مورينيو ينتقد أداء لاعبي مانشستر يونايتد أمام بورنموث

أكد البرتغالي #جوزيه_مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فريقه عليه ألا يلوم إلا نفسه بعد التعادل 1/1 مع بورنموث امس السبت في المرحلة الـ 27 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وفشل مانشستر يونايتد في استغلال تفوقه العددي بعد طرد أندرو سورمان لاعب بورنموث في نهاية الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل 1/1 كما أهدر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ضربة جزاء في الشوط الثاني لينتهي اللقاء بالتعادل.

وقال مورينيو، في تصريحات إلى هيئة الإذاعة البريطانية بعد المباراة: “ما حدث هو أننا قدّمنا أداءً رائعًا في الشوط الأول وكان يجب أن نتقدم 3/0 أو 4/0 ولكن الشوط الأول والمباراة انتهيا بالتعادل 1/1”.

وأضاف: “من يمكنني توجيه اللوم إليه؟ علينا أن نلوم أنفسنا وليس أي أحد آخر. أهدرنا الفرص الثمينة”.

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