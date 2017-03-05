هولندا : سكن شبابي مشترك بين اللاجئين و المواطنين للمساعدة على الاندماج

قالت صحيفة “برابانتس داخبلاد” الهولندية، إن لا شيء يقف الآن في وجه “شركة السكن”، لإعادة بناء مركز رعاية شاغر لإسكان شبان لاجئين وهولنديين، في مدينة فالفايك الصغيرة.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن 22 شخصاً تحت سن الـ 30، سيتم إسكانهم في هذا المركز، وسيكون نصفهم من اللاجئين، والنصف الآخر من الهولنديين.

ومن خلال إسكانهم معاً، فإن الهولنديين سيستطيعون مساعدة اللاجئين على الاندماج، وفي الوقت ذاته فإن المركز سيلبي الطلب الكبير على المساكن الشبابية.

وتبلغ قيمة إيجار الغرفة الواحدة شهرياً 350 يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشروع قوبل بالرفض من قبل سكان المنطقة، لاعتقادهم بأن الشبان سيتسببون بإزعاجات.

وقدم عدد من ساكني المنطقة اعتراضات رسمية، إلا أنها قوبلت بالرفض من قبل السلطات، كونها لا تستند على أسس صحيحة.

عكس السير