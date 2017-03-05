وزير الدفاع التركي : ” تنظيم ب ي د الأكثر إجراماً بحق الأكراد في سوريا

قال وزير الدفاع التركي فكري إشيق،) اليوم السبت، إن تنظيم “ب ي د” (حزب الاتحاد الديمقراطي – وحدات الحماية الكردية) هو الأكثر إجراما بحق الأكراد في سوريا.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين بقضاء “إزميت” التابع لولاية “قوجه إيلي” شمال غربي البلاد، حيث أفاد أن بلاده ليس لديها أدنى شك بأن “ب ي د” تنظيم إرهابي.

وقال: “اعتبار (ب ي د) بأنه يمثل الأكراد في سوريا خطأ كبير، وأكبر تنظيم يرتكب جرائم قتل ضد الأكراد هناك، ويتخذ مواقف عدائية من العناصر الكردية التي لا تتوافق الرأي معه أو التي لا تنضوي تحت قيادته”.

وأضاف “بل يقوم (ب ي د) بقتل هؤلاء من حين لآخر، وينبغي التركيز على ذلك لأن مواقف تركيا ليست معادية للأكراد”.

وأعرب الوزير التركي عن ترحيب بلاده بالإعلام الغربي الذي أصبح يعتبر “ب ي د” تنظيما إرهابيا.

وأكد إشيق أن بلاده تدرك جيدا بأن التنظيم يسعى لتشكيل منطقة خاصة به، ويظهر جرأة في ذلك، “لكن القوات المسلحة التركية ستنزل الضربة القاضية بهم حين يجرؤون على مثل هذه الأمور”.

واستطرد بالقول: “تعلمون ماهية العملية التي نفذت ضد ب ي د عندما حاول التقدم من عفرين نحو الشرق ومن منبج نحو الغرب، وكيف تم تحييد أكثر من 200 إرهابي منهم، وفي الحقيقة لم يجرؤوا بعدها على القيام بحملات كبيرة ضد الجيش التركي، لأنهم يعلمون جيدا كيف سيواجهون”.

وأشار إشيق إلى أن “التنظيم الإرهابي عندما علم بأنه سيتم إخراجه من منبج عنوة في حال لم يخرج منها”، تعاون مع تنظيم داعش، والنظام السوري، ولجأ إلى خطة لتسليم المدينة للأخير. (ANADOLU)

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