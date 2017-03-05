7 نصائح للحفاظ على الأطعمة طازجة في المنزل

تحتاج العديد من أنواع الأطعمة إلى الحفظ داخل الثلاجة لتبقى طازجة وصالحة للاستهلاك لأطول فترة ممكنة، وتعمل درجة الحرارة المنخفضة في الثلاجة على منع تكاثر الجراثيم والبكتيريا التي تسبب فساد الأطعمة، في حين أن أطعمة أخرى يمكن الاحتفاظ بها ضمن المطبخ وفق شروط معينة.

وعلى الرغم من أن وضع الأطعمة في الثلاجة هو أفضل طريقة للحفاظ عليها من التلف والتعفن، إلا أن هناك بعض القواعد الأساسية التي يجب مراعاتها عند حفظ الأطعمة سواء كان ذلك داخل الثلاجة أو خارجها.

و فيما يلي مجموعة من القواعد التي يتوجب على ربة المنزل اتباعها لحفظ مختلف أنواع الأطعمة في المطبخ بحسب موقع لايف هاك الإلكتروني.

1- البصل والبطاطا :

يجب حفظ البطاطا والبصل في أكياس منفصلة عن بعضها البعض، والتأكد من تهويتها بشكل جيد، ومن ثم وضعها في مكان مظلم تتراوح دراجة حرارته بين 7 و 12 درجة مئوية.

2- الخضروات الورقية :

بعد استثناء الاوراق الذابلة والمائل لونها إلى الصفرة، تغلف الخضروات الورقية بورق نشاف لامتصاص الرطوبة الزائدة ثم توضع في أوعية بلاستيكية مع الانتباه إلى فصل الأنواع المختلفة، ومن ثم حفظ هذه الأوعية في الثلاجة.

3- البيض :

الأطعمة القابلة للتلف مثل البيض والحليب واللحوم يجب أن توضع في الناحية الخلفية من الرفوف السفلية للثلاجة، ويجب مراعاة احتمال تعرض البيض للتكسير لذلك يفضل أن يحفظ داخل وعاء بلاستيكي منفصل.

4- الأجبان :

قبل تخزين الأجبان يجب إزالة الغلاف البلاستيكي من عليها، ومن ثم توضع داخل صندوق كرتوني إلى جانب بعض أنواع الخضروات كالخس والخيار، حيث تتنج هذه الخضروات الرطوبة التي تبقي الأجبان طازجة، ومن ثم توضع داخل الثلاجة.

5- العصائر والمايونيز :

المنتجات التي تحتوي على مكونات طبيعية طازجة كعصير البرتقال والميونيز، يفضل حفظها في الرفوف الداخلية لباب الثلاجة حيث تكون درجة الحرارة أعلى بقليل من الداخل، ويساعد ذلك في الحفاظ عليها طازجة.

6- اللحوم والأسماك :

اللحوم الطازجة والأسماك يجب أن تبقى دوماً في عبواتها الأصلية، أو أن يتم إغلاقها بأحكام بعد كل استعمال، وتحفظ في درجة حرارة منخفضة داخل الثلاجة ومحاطة بالثلج، لأنها يمكن أن تتعرض للتلف بسرعة.

7- الخبز :

لا يجب حفظ الخبز في الرفوف العلوية للثلاجة التي تكون حرارتها أعلى نسبياً، لأن ذلك يسرع في تلفها، كما لا يجب أن تزيد مدة تجميد الخبز في الثلاثة عن ثلاثة أشهر كحد أقصى، ويفضل أن لا يتم تبريد الخبز داخل الثلاجة لأن ذلك سيؤدي إلى جفافه.

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