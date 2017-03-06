أردوغان : إذا لم يُسمح لي بدخول ألمانيا ” سأقيم الدنيا و لن أقعدها ” !

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيذهب إلى ألمانيا في حال شاء الذهاب، وأضاف ولكن في حال لم يسمح لي بالدخول “سوف أقيم الدنيا ولن أقعدها”.

وتساءل أردوغان في خطاب له ألقاه في مدينة اسطنبول عن سبب انزعاج ألمانيا من مشاركة وزير بحكومة تركيا في فعالية للجالية التركية على أرضها، منوها إلى أن الفاشية لم تنته في ألمانيا.

وأشار إلى وجود دول أوروبية تتستر على الإرهابيين الذين ينفذون هجمات داخل تركيا وتقوم بتقليدهم ميداليات، مؤكدا على وجود إرهابيين تلطخت أياديهم بدماء الشهداء، يعيشون الآن في عواصم أوروبية، ويتم دعمهم بالأموال، كما أن “تركيا تعلم جيدا كيف تتستر دول أوروبية على عناصر تنظيم غولن الإرهابي”. (TRT)

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