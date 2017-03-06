ألمانيا : ميركل ترد على تصريحات أردوغان الأخيرة

رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشدة الاتهامات التركية التي وردت على لسان الرئيس أردوغان.

وقالت ميركل إنه “ليس هناك ما يبرر على الإطلاق” إجراء مثل هذه المقارنات وتعليقات الرئيس التركي (التشبيه بالنازية)، واستدركت بالقول إنه “في الواقع على المرء ألا يعلق على مثل هذه التصريحات”.

وأضافت المستشارة الألمانية أن “مقارنات” أردوغان لن تؤدي إلا للتهوين من شأن معاناة من تأثروا بجرائم النازية، مشيرة إلى أنها تشعر بحزن شديد لما آلت إليه الأمور في ظل العناصر المشتركة الكثيرة التي تربط الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وسلمت ميركل بالخلافات العميقة مع أنقرة إزاء قضايا مثل حرية الصحافة والقبض على الصحفي الألماني من أصل تركي دنيز يوجيل.

وشددت على أن ألمانيا ملتزمة بمبادئ حرية الصحافة والتجمع والتعبير عن الرأي وإنها ستواصل السماح للساسة الأتراك بالدعاية لاستفتاء على الدستور في ألمانيا ما دامت زياراتهم معلنة وتتسم بالشفافية وتحترم القوانين الألمانية.

عكس السير