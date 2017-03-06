أوزيل يعترف : غادرت ريال مدريد بسبب والدي

اعترف اللاعب الدولي الألماني #مسعود_أوزيل، نجم نادي #أرسنال الإنكليزي أنه لم يكن يرغب في مغادرة فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، مشيراً إلى أنّ والده كان أحد أسباب رحيله بحيث لم يحسن التصرف مع رئيس النادي الملكي، فلورينتينو بيريز.

وقال أوزيل في حوار مع لصحيفة” بيلد” الألمانية: “خروجي من ريال مدريد كان أكثر القرارات صعوبة في حياتي.. كنت أتمنى الفوز بدوري الأبطال معهم.لم أكن أشعر أن مرحلتي هناك قد انتهت بعد”.

وأضاف النجم الألماني موضحاً سبب رحيله عن الريال وفق ما نقلت صحيفة إيلاف : “أبي كأي إنسان آخر، هو ليس شخصاً مثالياً ، المفاوضات مع بيريز ومع الريال كانت حملاً كبيراً عليه.. لم تكن مسألة جشع فلقد طلبنا ما كنا نراه عادلاً وريال مدريد لم يقدم لنا ذلك في عرضه الأول”.

وأكد أوزيل أن الطريقة التي انسحب بها والده من المفاوضات لم تعجب فلورينتينو بيريز الذي “يحب أن يجامله الناس” ويرى أوزيل أنه لم يخطئ في شيء وعلى الرغم من هذا وجد نفسه “في مشاكل مع رئيس النادي”، مضيفاً بقوله:”كان يمكن أن يضعوني في المدرجات لأسباب غير رياضية وكان عليّ التصرف لإنقاذ مسيرتي”.

الجدير بالذكر أنّ مسعود أوزيل غادر ريال مدريد نحو أرسنال في صيف 2013، مقابل 50 مليون يورو، مع الإشارة أنّ والده كان في ذلك الوقت هو وكيل أعماله، لكنه انفصل عنه في العام الموالي بسبب خلافات في تسيير مشاريع اللاعب الألماني.

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