إيران : اتهامات البحرين لنا بتدريب ارهابيين لا أساس لها من الصحة

وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الاتهامات البحرينية الأخيرة لبلاده بتدريب “إرهابيين” لتنفيذ هجمات في البحرين بأنها “لا أساس لها من الصحة”.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث بهرام قاسمي القول إن: “حكام البحرين عاجزون عن معالجة قضاياهم الداخلية، والاستجابة للطلبات الشرعية لمواطنيهم، وينسبون بين الحين والآخر احتجاجات الشعب البحريني إلى الجمهورية الإسلامية”.

وكانت الحكومة البحرينية أعلنت مؤخرا كشف “تنظيم إرهابي” يضم أكثر من 54 عنصرا من بينهم 12 يقيمون بالخارج في إيران والعراق.

وذكرت أن عددا من “الإرهابيين” سافروا إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد. (DPA)

عكس السير