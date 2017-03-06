الأرقام تؤكد فشل صفقة البرتغالي أندريه غوميش مع برشلونة

كشفت الحصيلة الرقمية التي سجلها لاعب الوسط البرتغالي #أندريه_غوميش مع ناديه #برشلونة بالمقارنة مع الأرقام التي حققها مع فريقه السابق نادي #فالنسيا في الموسم المنصرم، بأن الصفقة البرتغالية كانت فاشلة بكل المعايير، رغم أنها كلفت الخزينة الكتالونية مبالغ طائلة بلغت إجماليًا 70 مليون يورو، شاملة قيمة انتقال اللاعب التي بلغت 55 مليون يورو، فضلاً عن 15 مليون يورو أخرى كحوافز لخزينة “الخفافيش”.

وتؤكد الأرقام التي سجلها اللاعب البرتغالي حتى الآن مع نادي برشلونة، بأن زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يكن مخطئًا عندما طالب الجهاز الفني للفريق بإبعاد النجم البرتغالي عن تشكيلة الفريق الأساسية بحسب ما أكدته وسائل الإعلام الإسبانية.

وانتدب برشلونة الدولي البرتغالي في الميركاتو الصيفي المنصرم بعد تألقه مع نادي فالنسيا ومنتخب بلاده في كأس أمم أوروبا 2016 على أمل إسهامه في تقوية خط الوسط الكتالوني، ومنح خيارات أوسع وأفضل للمدير الفني لويس إنريكي مع الثلاثي سيرجيو بوسكيتس واندريس انييستا وإيفان راكيتيتش إلا أن النتيجة كانت مخيبة للآمال وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، إذ لم ينجح غوميش في تقديم الإضافة الفنية للفريق، وهو ما كشفته صحيفة ” آس ” الإسبانية في تقريرها، والتي أكدته من خلال المقارنة بين حصيلة اللاعب مع برشلونة هذا العام، وتلك التي حققها مع نادي فالنسيا في الموسم المنصرم.

وكان غوميش قد خاض مع نادي فالنسيا 41 مباراة رسمية في شتى الاستحقاقات تمكن خلالها من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة ثلاثة أهداف أخرى بتمريرات حاسمة، كما نجح في تقديم 43 تمريرة لزملائه بمعدل تجاوز التمريرة الواحدة في المباراة، مع فارق أن النجم البرتغالي حقق هذه الأرقام مع فالنسيا الذي مر بفترة فراغ رهيبة منذ مواسم، فيما كان ينتظر ان يحقق اللاعب أرقامًا جيدة في برشلونة في ظل الأجواء الجديدة التي تساعده على تفجير مواهبه، غير انه وبعد مرور 33 مباراة لعبها حتى الآن في مختلف المسابقات، قد سجل مردوداً تهديفيًا ضعيفًا اقتصر على صناعة هدف واحد فقط دون أن يتمكن من هز شباك أي فريق، مكتفيًا بتقديم 38 تمريرة فقط .

كما يظهر الفارق بشكل واضح في معدل التسديد على مرمى المنافس، إذ بلغ هذا المعدل مع نادي فالنسيا 1.4 تسديدة في المباراة مقابل 0.7 مع برشلونة ، أما معدل استعادته للكرة فقد كان جيداً مع “الخفافيش” بعدما بلغ 5.8 مقابل 3.8 مع “البلوغرانا”.

ومع تأكيد المدير الفني لويس إنريكي رحيله بنهاية الموسم وتصاعد الأرقام السلبية للاعب، فإن مستقبل أندريه غوميش في برشلونة يبقى غامضًا، حيث لا يستبعد أن يتم تسريحه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والاستفادة من تحويله في ظل ثورة الإحلال المرتقبة في النادي هذا الصيف مع المدرب الجديد.

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