الايقاف يهدد زلاتان في مانشستر يونايتد

سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل أمام ضيفه بورنماويث في الجولة الـ27 من الدوري الإنكليزي الممتاز بهدفا لكل فريق في لقاء متواضع من جانب المهاجم الدولي السويدي زلاتان ابراهيموفيتش.

وكان من المنتظر أن ينتقل مانشستر يونايتد إلى المركز الرابع في حال تحقيقه للفوز في أولد ترافورد لكن فريق جوزيه مورينيو رفض توديع المركز السادس من خلال اهدار العديد من الفرص السهلة.

وأخفق النجم الدولي السويدي زلاتان ابراهيموفيتش في تنفيذ ركلة جزاء بالدقيقة 72 من عمر اللقاء حيث تصدى للكرة الحارس المتألق أرتورو بوروك.

ولعب بورنماويث من دون لاعبه أندرو سورمان طوال الشوط الثاني من اللقاء نتيجة تدخله العنيف كما كانت هناك معرفة بين لاعب مانشستر يونايتد زلاتان ابراهيموفيتش ولاعب ليستر سيتي تايرون مينجس.

وتعرض النجم السويدي إبراهيموفيتش للدهس من قبل لاعب برونموث، ليرد الأول بضربه بمرفق اليد في كرة مشتركة بين اللاعبين.

وتشير التوقعات لقرار من قبل الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بايقاف زلاتان بسبب تدخلاته العنيفة في مواجهة السبت أبرزها ضرب لاعب بورنماويث بالكوع على الرأس.

أكد مارتين كيون محلل بي بي سي أن زلاتان سوف يتعرض للايقاف لثلاث مباريات بسبب تدخلاته العنيفة في مواجهة بورنماويث.

وينتظر أن يناقش الاتحاد الانكليزي لكرة القدم اليوم الأثنين الجدل التحكيمي الخاص بلقاء يونايتد أمام بورنماويث بحسب ما اوردت شبكة يورو سبورت ، وفي حال ايقاف زلاتان ابراهيموفيتش لثلاث مباريات لن يلعب أمام تشيلسي في كأس الاتحاد الانكليزي وميدلسبره وويست بروميتش ألبيون في الدوري.

يُذكر أن بالتعادل الذي حققه اليونايتد الليلة أصبح رصيد الشياطين الحمر 49 نقطة في المركز السادس، فيما رفع بورنموث رصيده إلى 27 نقطة.

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