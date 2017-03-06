العراق : تقدم كبير للقوات الحكومية على حساب ” داعش ” في الموصل

سيطرت القوات العراقية على الجسر الرابع في مدينة الموصل منذ أيام وتمكنت أمس من العبور إلى الناحية الأخرى، ووصلت إلى حي “الدندان” وحي “الدواسة” غير البعيدين عن المجمع الحكومي الاستراتيجي.

وبات الجيش العراقي بذلك على مشارف المدينة القديمة.

وأعلن متحدث عسكري من جهته أن القوات العراقية، والمدعومة من الولايات المتحدة، بسطت سيطرتها الاثنين على جسر الحرية الذي يؤدي إلى وسط مدينة الموصل القديمة الخاضع لسيطرة التنظيم المتطرف من الجنوب.

وجسر الحرية ثاني جسر تسيطر عليه القوات العراقية في المدينة بعد أن سيطرت على جسر يقع إلى الجنوب منه في الهجوم الذي بدأ في الجزء الغربي من المدينة في 19 فبراير/شباط.

وقال مسؤول إعلامي كبير بوحدة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية التي تقود التوغل في الأحياء على طول نهر دجلة “سيطرنا على جسر الحرية من الطرف الأيمن (الغربي)”.

ودُمرت جسور الموصل الخمسة التي تمر فوق نهر دجلة لكن السيطرة عليها وإصلاحها سيسهل الهجوم على التنظيم الإرهابي الذي يسيطر على الموصل الواقعة في شمال العراق منذ 2014.

وانتزعت القوات العراقية السيطرة على الجانب الشرقي من الموصل في يناير/كانون الثاني بعد معارك دامت مئة يوم وبدأت هجومها على المناطق التي تقع غربي دجلة في 19 فبراير/شباط.

وستسحق هزيمة “الدولة الإسلامية” في الموصل الجناح العراقي للتنظيم المتشدد الذي يسيطر على عدة مناطق في العراق وسوريا.

ومعركة الموصل ستكون حاسمة لارتباطها برمزية قوية، إذ كان زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي أعلن الخلافة من على منبر جامع النوري الكبير في وسط المدينة القديمة الذي لا يزال في قبضة أتباعه.

وتتقدم القوات العراقية صوب وسط المدينة القديمة من الجنوب والجنوب الغربي. (FRANCE24 – REUTERS)

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