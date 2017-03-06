بالفيديو .. ضبط تايلندي عارياً أثناء اغتصابه لـ ” بقرة “

برر رجل تايلاندي، “اغتصب” بقرة في إحدى المزارع، بأنه لم يستطع مقاومة رغبته في ممارسة #الجنس عندما رآها.

واعتقلت الشرطة التايلندية الرجل بعد ملاحقته من قبل سكان القرية واقتياده عاريا تماما في شاحنة إلى مركز الشرطة، بعد أن شاهده عدد من الأشخاص وهو يمارس الجنس مع البقرة.

ونقلت شبكة إرم نيوز عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن صحف تايلاندية قولها إن الرجل، البالغ من العمر 40 عاما، اختبأ في حمام مزرعة قريبة لكن السكان نجحوا في ملاحقته والإمساك به ثم تسليمه عاريا لمركز الشرطة في القرية في مقاطعة “لامبانج” شمال البلاد.

وقالت الصحيفة، إن الرجل اعترف بفعلته للشرطة وأبلغها بأنه لم يستطع مقاومة الرغبة الجنسية عندما شاهد البقرة وبدأ يلمسها ويلاطفها.

وأشار صاحب البقرة، تونج تشارون براستبورن، إلى أنه شاهد الرجل وهو يمتطي بقرته ويمارس الجنس معها، مضيفا بأنه تمت ملاحقته والعثور عليه مختبئًا وهو عار تماما.

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