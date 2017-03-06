” باي توب ” .. حذاء ذكي يسمح لمرتديه طلب البيتزا بضغطة زر واحدة

أنتجت شركة منتجات رياضية بطلب من سلسلة مطاعم #بيتزا_هت، حذاء رياضياً ذكياً أطلقت عليه اسم “باي توب” يسمح لمرتديه بطلب البيتزا بضغطة زر واحدة.

وضمن عملية ترويجية جديدة لفطائرها، واحفتاءً ببطولة ” NCAA” لكرة السلة الجامعية، أنتجت سلسلة مطاعم بيتزا هات الشهيرة 64 حذاء من هذا النوع، وثبتت عليه زراً خفياً عند لسان الحذاء الأمامي يمكّن مرتديه من طلب البيتزا.

ويحتوي الحذاء الثوري على تقنية البلوتوث وخاصية تحديد المواقع والتي تسمح لمن يرتديه الحصول على نوعه المفضل من البيتزا بسرعة فائقة بمجرد ضغط الزر الموجود على لسان الحذاء، بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية عن موقع بيتزا هت الإلكتروني.

وتعمل خاصية طلب البيتزا في الحذاء عبر ربطها بتطبيق على الهاتف الذكي يسمح لمستخدميه بتحديد أنواع فطائر البيتزا المفضلة لديهم وتغيير إعدادات الزر الموجود على الحذاء.

وبحسب موقع “يو بي آي” الإلكتروني تم طرح كمية قليلة من الأحذية في الأسواق على سبيل التجربة، وسيتم طرح كميات كبيرة منها لتكون متاحة للجميع في وقت قريب.

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