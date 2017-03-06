بيريز يهدي بنزيما قميصاً تذكارياً

أهدى رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما قميصاً تذكارياً بمناسبة خوضه 350 مباراة مع الفريق “الملكي”، أتممها السبت الماضي، في لقاء إيبار بالجولة 26 من الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز “الميرينغي” 4-1 بملعب إيبوروا، سجل منها الفرنسي ثنائية.

وصرح بنزيما: “أنا فخور جداً بالوصول إلى هذا الرقم، فهي مباريات كثيرة في نادي أحلامي”.

وقدم بيريز القميص التذكاري لبنزيما قبل سفره اليوم الإثنين، إلى إيطاليا لمواجهة نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف اللاعب الفرنسي: “أشعر بسعادة غامرة.. آمل أن اخوض مباريات كثيرة أخرى.. أهداني الرئيس قميصاً يحمل عدد المباريات التي لعبتها مع الفريق، وهو أمر يسعدني جداً.. لطالما وقف الرئيس إلى جانبي، منذ اليوم الأول لي في هذا النادي، وأنا في غاية السعادة”.

وعن مباراة إيبار، ذكر بنزيما: “مباراة ايبار كان لها نكهة خاصة.. الجميع يترقب خطوات ريال مدريد وقدمنا مباراة جميلة بأهداف كثيرة، استقبلت شباكنا هدفاً واحداً فقط وكانت مباراة رائعة بالنسبة للجميع، انطلاقا من حارس المرمى حتى المهاجمين والجالسين على مقاعد البدلاء”، وفقاً لما نشره نادي العاصمة الإسبانية على موقعه الإلكتروني الرسمي.

وتابع اللاعب الفرنسي: “كانت محطة جيدة للاستعداد لمباراة الثلاثاء المقبل وآمل أن نستمر على هذا المنوال للفوز بلقب الليغا.. لدينا مباراة مهمة في نابولي ضد منافس قوي، ولكن علينا أن نلعب بأسلوبنا للفوز والتأهل للدور المقبل”. ( EFE )

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