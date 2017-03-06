تركيا : سنواصل علاج ” الطيار السوري ” و سنسمح لعائلته بزيارته .. و لا عملية بمنبج دون تنسيق مع روسيا و أمريكا ( فيديو )

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن تركيا ستسمح لعائلة الطيار النظامي الذي سقط في تركيا خلال قصفه للمدنيين في سوريا، بزيارته.

وأكد يلدريم خلال مقابلة تلفزيونية، الاثنين، أن الطيار “ما زال يخضع للعلاج في المشفى، والمسألة ليست مسألة إلقاء القبض عليه أو إعادته .. إنها مسألة إنسانية بحتة، وسنستمر في علاجه”.

وأضاف: “ستبدأ لجنة، اعتباراً من الثلاثاء، بدراسة حيثيات الحادثة ومعرفة أسباب السقوط وكيفيته، وبعد ذلك ستتم معاملة الطيار وفق النتائج التي ستخرج بها”.

وتابع، بحسب ما ترجم عكس السير: “أظن أن عائلته طلبت زيارته، وسنوافق على ذلك بالتأكيد .. إنها مسألة إنسانية، موقفنا سلبي من نظام الأسد، ولكن هناك 3 ملايين سوري في تركيا، والطيار سقط في تركيا، ويجب علينا معاملته بشكل إنساني، فهذا ما تقتضيه عاداتنا”.

وحول منبج وما يتعلق بالتطورات التي تشهدها المنطقة، قال يلدريم: “لا معنى لعملية عسكرية في منبج بدون تنسيق مع الجانبين الروسي والأمريكي وفي هذا الإطار تجري اتصالات بين الخبراء العسكريين الأتراك ونظرائهم من روسيا وأمريكا”.

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عكس السير