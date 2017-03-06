تفكيك عصابة إيطالية لتهريب ” الوقود الزائف ” !

ذكرت الشرطة الإيطالية السبت، أنها اعتقلت سبعة مشتبه فيهم وفككت عصابة تهريب جلبت وقود ديزل زائف من شمال أوروبا إلى إيطاليا.

وجاء الوقود المصنوع من خليط من المنتجات الثانوية للنفط وزيت الطهي من مستودعات في بلجيكا وألمانيا وبولندا.

وقالت الشرطة إن العصابة الإجرامية استوردت ووزعت 38 مليون لتر من الوقود عبر إيطاليا، وتجنبت ضرائب بقيمة 37 مليون يورو (39 مليون دولار) .

وكان إيطالياً وبولندياً يعيشان في سويسرا يقودان العصابة ولديها مقرات لوجيستية في مختلف أنحاء إيطاليا، واعتمدت على ما وصفته الشرطة بـ” قوة عاملة غير ماهرة بأعداد كبيرة” جندتها في دول أوروبية مختلفة.

وتم جلب الوقود المهرب في المساء، وهو مصنف على أنه ماد تشحيم ثم جرى توزيعه عبر شبكة من الشركات الوهمية إلى المستودعات ومحطات الوقود في جميع انحاء البلاد.

وأصدر قاضي أمرا بضبط أصول تقدر بـ19.5 مليون يورو، وضبطت الشرطة حتى الآن أكثر من خمسة ملايين يورو قيمة 182 عقارات وأراض و60 عربة وحسابات مصرفية وأسهم وعقود تأمين. (DPA)

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