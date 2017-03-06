” سامسونغ ” تطرح قلماً رقمياً أفضل بـ 5 آلاف مرة من قلم الرصاص ” آبل ” ( فيديو )

طرحت #سامسونغ قلما رقميا جديدا، S Pen، يبدو وكأنه قلم رصاص كلاسيكي، وذلك بعد الصفقة التي عقدتها مع صانع أقلام الرصاص الألماني Staedtler.

ويأتي قلم “الرصاص” الرقمي “Noris”، مطليا باللونين الأخضر والأسود بشكل تناظري، وذلك لتمييزه عن أقلام رصاص “Staedtler” التقليدية، المطلية باللونين الأسود والذهبي.

وسيشعر المستخدمون وكأنهم يكتبون بقلم تقليدي، حيث يأتي القلم الرقمي الجديد بنفس حجم ووزن قلم الرصاص العادي، مع وجود نفس الخطوط الظاهرة على أقلام “Staedtler” الشهيرة.

وتعمل سامسونغ دائما على طرح الأفكار الجديدة التي تبدو كرؤية مستقبلية لصناعة التكنولوجيا وفق ما ذكرت قناة روسيا اليوم ، وطُرح القلم الجديد في المؤتمر العالمي لأجهزة المحمول في برشلونة، وصُمم بشكل قديم مع إدخال التقنيات الرقمية، بطريقة الدمج بين الحاضر والماضي.

ويأتي القلم الرقمي الجديد من سامسونغ بضعف طول قلم S Pen التقليدي، ولم تكشف الشركة عن تفاصيل السعر وموعد طرح قلم “Noris” الرقمي في الأسواق، ومن المتوقع أن يحقق انتشارا وشعبية واسعة عند الإطلاق، مع إمكانية استخدامه على جهاز نوت غالاكسي القادم.

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