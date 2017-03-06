شقيق ميسي يشكره على احتفالية الهاتف

قدم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي واحدة من أفضل مبارياته بقميص نادي #برشلونة الإسباني في الموسم الحالي في مواجهة نادي سيلتا فيغو حيث سجل هدفين وصنع هدفين آخرين في فوز فريقه خماسية نظيفة في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني مساء السبت.

واحتفل ليونيل ميسي بطريقة جديدة ملفتة للأنتظار بحركة المكالمة الهاتفية والنظر إلى مدرج ملعب كامب نو الرئيسي مما تسبب في التكهنات الصحفية والجدل بشأن سر احتفال المهاجم الأرجنتيني.

وحرص أخيه رودريغيو ميسي على التوجّه إلى البرغوث ليو بالشكر بعد تلك الاحتفالية التي أكدت تقارير صحفية أنها كانت موجهة إلى نجل أخيه “رودريغيو” المتواجد في المدرجات وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، وذلك لكونه اتصل به عدة مرات لكن اللاعب لم يستطع الرد عليه لانشغاله مع الفريق.

وقام رودريغيو بنشر فيديو الاحتفال في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” وكتب معه كلمات قليلة توضح القيمة العالية التي يمتلكها ميسي، وقال رودريغيو ” فقط كبير! “.

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