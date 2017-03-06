علماء : ليس للعقل حدود سوى التي نفرضها عليه

أثبت علماء ما وراء النفس ، بالدلائل الملموسة، أن ليس لعقلنا من حدود سوى الحدود التي نفرضها عليه وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز.

ليس لعقلنا من حدود :

فحسب تقرير علمي نفسي لمجلة rebelle-sante فقد أثبت علماء ما وراء النفس، بالدلائل الملموسة، أن ليس لعقلنا من حدود سوى الحدود التي نفرضها عليه.

القصد أداة فعالة :

ويقول علماء النفس وما وراء النفس، إن الأمر ليس ضربًا من الخيال العلمي. ويؤكدون أن الجميع يمتلك هذه الملكة وهذه القدرة. علينا فقط أن نتعلم كيف نستخدم، وبكفاءة وحكمة، هذه الأداة الفعالة.

اختراق أسرار قانون الجذب :

ما هو القصد، أو النية؟ يقول الأخصائيون إنه الإرادة الدقيقة والمنهجية في تجسيد عمل بعينه، وتحقيق هدف بذاته، وتحقيق حلم بعينه.

القصد دوائر كهربائية في المخ :

على مستوى الدماغ، القصد (النية) يتم التحكم فيه بواسطة بعض الدوائر الكهربائية في المخ، وهي الدوائر التي تم اكتشافها أخيرا من قبل باحثين، وهي دوائر مختلفة عن تلك التي تسيطر على الانتقال إلى الفعل.

الرغبة والقصد :

يقول الأخصائيون في هذا المجال النفسي الحديث أن وجود القصد لا صلة له بتاتًا مع أي رغبة بسيطة، أو انتظار سلبي لشيء بعينه. الرغبة في الذهاب للعيش في الشمس، على سبيل المثال، لا علاقة لها مع نية الذهاب للعيش في الشمس. ففي القصد هناك توقع حقيقي في الوصول إلى الهدف المنشود، وقوة خلاقة حقيقية في الوصول إلى هذا الغرض.

إيجابية وخلاقة :

ويؤكد هؤلاء الأخصائيون أنه لكي يصبح القصد فعالاً، يجب أن يستوفي معايير معينة. بالطبع، فمن الضروري أوّلًا أن يكون للقصد موقف إيجابي. وهو ما يعني أن صاحب القصد يجب أن يكون لديه الإيمان، وهو ما يعني أنه يؤمن إيمانًا عميقًا بأنه سوف يصل إلى الهدف المنشود.

الثقة والإيحاء الذاتي :

القناعة أمر ضروري. وهو ما يعني أنه لابد من رفض التفكير في الفشل، ومن طرد الخوف، وهذا يحتاج إلى زراعة الثقة في النفس وفي الحياة، وممارسة رياضة الإيحاء الذاتي بشكل منهجي.

– يجب أن تكون النية واضحة دائمًا.

– يجب أن يكون القصد إيجابيًا وخلاقًا.

– يجب أن يسعى القصد من أجل تحقيق الهدف النهائي، وليس من أجل الحصول على وسائل تحقيق هذا الهدف.

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