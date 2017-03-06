غريزمان يمنح سيميوني رقماً مميزاً أمام فالنسيا

أعرب #أنطوان_غريزمان مهاجم نادي #أتلتيكو_مدريد عن سعادته بالانتصار على فالنسيا بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما امس الأحد على ملعب “فيسنتي كالديرون” في إطار الجولة الـ26 بالليغا.

وتحدث غريزمان بعد نهاية المباراة وقال: “أنا سعيد بأدائي في المباراة، ودوماً أحاول التطوير من نفسي مع كل عام فأمنيتي هي أن أستمر في مساعدة الأتلتي”.

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “أردنا الحصول على النقاط الثلاث وكان لزاماً علينا أن نقدم مباراة كبيرة لإسعاد هذه الجماهير الحاضرة لمؤازرتنا ونجحنا في ذلك”.

وأخيراً تطرق للحديث عن زميله في خط الهجوم الغائب فرناندو توريس وقال: “نأمل أن يتمكن من التدريب معنا بأسرع وقت ممكن لأننا بحاجة لخدماته”.

وسجل غريزمان هدفين في مباراة فريقه أمام فالنسيا إلى جانب هدف من قبل كيفين جاميرو ليرفع الأتلتي رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع.

وحمل هدف غريزمان الثاني له والثالث لفريقه رقم 350 لأتلتيكو مدريد تحت قيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني وفق ما ذكرت شبكة كووورة ، وبهذا يكون نجح غريزمان للموسم الرابع على التوالي في تسجيل 20 هدف أو أكثر في مُختلف المسابقات.

وفيما يلي رصيده من الأهداف في مواسمه الأربعة الأخيرة في جميع البطولات:

2013-14 : 20 هدفا (مع ريال سوسيداد)

2014-15: 25 هدفا

2015-16: 32 هدفا

2016-17: 20 هدفا

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