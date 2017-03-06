قرار حظر سفر جديد لترامب يستثني العراق و يبقي على سوريا

قال مصدر بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يحذف العراق من قائمة دول يستهدفها حظر سفر أمريكي جديد من المنتظر أن يوقعه في شكل أمر تنفيذي يوم الاثنين بعد تصدي القضاء لمحاولته الأولى في هذا الصدد التي أثارت بلبلة.

وأضاف المسؤول الكبير بالبيت الأبيض أن الأمر التنفيذي الجديد سيبقي على حظر سفر مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما.

والدول الست هي إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن.

وذكر أن العراق حذف من قائمة الدول الواردة في الأمر التنفيذي الأول الصادر في 27 يناير كانون الثاني لأن الحكومة العراقية فرضت إجراءات فحص جديدة مثل زيادة الرقابة على تأشيرات السفر وتبادل البيانات وبسبب تعاونها مع الولايات المتحدة في سبيل مكافحة متشددي تنظيم الدولة الإسلامية. (REUTERS)

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