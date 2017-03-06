كريستيانو رونالدو يسجل الهدف رقم 9000 في تاريخ ريال مدريد

رفع المهاجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو الرصيد التهديفي لفريقه ريال مدريد إلى 9000 هدف في مختلف المسابقات والبطولات الرسمية التي خاضها النادي على الصعيدين المحلي والخارجي في تاريخه، وذلك خلال المباراة التي جمعته بمضيفه لاس بالماس، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما في إطار الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني.

وارتأت صحيفة “آس” المدريدية استعراض الأهداف الألفية في تاريخ النادي الملكي احتفاء بالهدف رقم 9000 الذي حمل توقيع البرتغالي رونالدو الذي يُعد أفضل هداف في تاريخ النادي.

وسجل نادي ريال مدريد الهدف رقم 1000 بأقدام اللاعب اوجينيو، أما هدف الألفية الثانية فسجله الأسطورة الإسبانية ميغيل مونيوز الذي اصبح مدربًا للريال بعدما لعب في صفوفه من عام 1948 وحتى عام 1958 وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، أما هدف الألفية الثالثة فحمل توقيع المدافع الإسباني فرانشيسكو خينتو الذي لعب للنادي من عام 1953 وحتى عام 1971، والذي نجح في توقيع هدف الألفية الرابعة أيضاً بعدما بقي مدة طويلة في صفوف الميرنغي.

ونجح المدافع الإسباني ازيدرو سانشيز في تسجيل هدف الألفية الخامسة رغم انه لعب موسمًا واحدًا في صفوف ريال مدريد 1963-1964 ، فيما خلد الأسطورة المدافع الإسباني مانويل سانشيز اسمه بتوقيعه على هدف الألفية السادسة قبل أن يقرر اعتزال الكرة في عام 2002 عقب تتويجه بالنجمة الأوروبية التاسعة، بينما سجل الإيقونة الإسبانية المهاجم راؤول غونزاليس هدف الألفية السابعة، وهو يحمل الرقم 7 خلال دفاعه عن الألوان الملكية من عام 1994 وحتى عام 2010.

وقبل هدف الألفية التاسعة كان البرتغالي كريستيانو رونالدو قد سجل هدف الألفية الثامنة أيضًاً، لينضم إلى رقم الأسطورة باكو خينتو في تسجيل هدفين تاريخيين في مسيرة ريال مدريد.

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