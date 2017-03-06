كليس : وفاة 3 سوريين متأثرين بجراح أصيبوا بها في سوريا

توفي 3 سوريين من بين 5 جرحى، الأحد، في ولاية كليس جنوبي تركيا، متأثرين بإصابات تعرضوا لها خلال اشتباكات بين الجيش السوري الحر وعناصر تنظيم داعش الإرهابي، شمالي سوريا.

واندلعت اشتباكات بين قوات الجيش السوري الحر وعناصر داعش، صباح الأحد، في محيط مدينتي أعزاز والباب بريف محافظة حلب شمالي البلاد.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 5 سوريين، نقلوا إلى مستشفى كليس الحكومي.

وأكدت مصادر طبية، وفاة 3 سوريين من بين الجرحى، متأثرين بإصابتهم، في حين أن الحالة الصحية للمصابين الآخرين خطيرة. (ANADOLU)

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