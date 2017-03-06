مجلس منبج العسكري: سمحنا بنشر ” حرس حدود ” بيننا و بين مرتزقة درع الفرات .. و نحن تحت رعاية و حماية أمريكا

أصدر مجلس منبج العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية)، بياناً أعلن فيه أن منبج وريفها تحت سيطرته، واصفاً ميليشسيات النظام التي سمح لها بالتقدم والسيطرة على عدة مناطق، بأنها “حرس الحدود”.

وجاء في بيان المجلس: “بعد التطورات الأخيرة في مدينة منبج وريفها ، وعند قيام مجلس منبج العسكري بنشر بيان حول السماح لقوات حرس الحدود بالتمركز على الخط الفاصل بين قواتنا ومرتزقة درع الفرات وما تبعها من تفسيرات مختلفة، والترويج الإعلامي الكبير للحدث، وظهور محاولات مغرضة لتزييف الحقيقة، فإننا في المجلس العسكري لمنبج وريفها نؤكد مجدداً أن منبج وريفها هي تحت حماية قوات مجلس منبج العسكري وتحت رعاية التحالف الدولي وحمايته، ولن نسمح لأي قوة اخرى الدخول اليها”.

وأضاف: “مجلس منبج العسكري وقوات التحالف الدولي هم الذين تعاونوا في تحرير المدينة من إرهاب تنظيم داعش ، وهم جهات تحميها الآن من أي إعتداء غادر ، ونؤكد لأهلنا أننا على عهدنا في حمايتهم وأمنهم ونص الاتفاقية المذكور واضح وهو يخص فقط مناطق العريمة وخط الجبهة مع درع الفرات وعلى هذا الأساس نطمئن أهلنا في منبج وريفها أنهم تحت حماية مجلس منبج العسكري والتحالف الدولي الذي كثف من تواجده في منبج وريفها، بعد تزايد التهديدات التركية بإحتلال المدينة”.

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