محتجون يطالبون دول الاتحاد الأوروبي الالتزام بوعودها حيال تقاسم اللاجئين

تظاهرت مجموعة من الأوروبيين في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الاثنين، دعماً للاجئين واحتجاجاً على عدم استقبال دول الاتحاد الأوروبي العدد المتفق عليه سابقاً.

ونُظّمت التظاهرة بالتزامن مع انعقاد اجتماع وزاري لمجلس العلاقات الخارجية الأوروبية لمناقشة مسائل الأمن والدفاع والهجرة.

وندد المتظاهرون، الذين تجمّعوا تحت شعار “أحضروا اللاجئين إلى هنا”، بمماطلة باقي دول الاتحاد الأوروبي، بشأن تقاسم اللاجئين الموجودين في اليونان وإيطاليا والبالغ عددهم 160 ألفاً، وطالبوا دول الاتحاد الأوروبي بالالتزام بتعهداتهم في هذا الخصوص.

وخلال التظاهرة رفع المحتجون صور اللاجئين التي تُظهر معاناتهم، والرسائل التي بعثوها إلى دول الاتحاد الاوروبي في الفترة السابقة.

وفي تصريح له ندد أحد المتظاهرين الهولنديين، بعدم تحقيق حكومة بلاده وعودها حول استقبال 4 آلاف لاجئ ممّن يقيمون في اليونان.

وبحسب تقرير صدر عن المفوضية الأوروبية الأسبوع الفائت، فإنّ 13 ألف و500 لاجئ فقط ممّن يقطنون في اليونان وإيطاليا، تمّ توطينهم في عدد من الدول الأوروبية.

ومن المقرر حسب اتفاقية إعادة توطين اللاجئين المبرمة من قِبل المجلس الأوروبي نهاية عام 2015، انتهاء العمل بتوزيع اللاجئين الموجودين في إيطاليا واليونان قبل حلول أيلول/ سبتمبر المقبل. (ANADOLU)

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