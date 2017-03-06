مدير خطوط النظام الجوية : بدء الاستعدادات لإستئناف رحلاتنا بين مطاري القاهرة و حلب

أعلن محمد سليمان مدير الخطوط السورية بمصر اليوم الأحد بدء الإستعدادات لإستئناف رحلات الشركة بين مطاري القاهرة وحلب خلال الفترة القادمة بعد توقفها 4 سنوات وذلك عقب الإنتهاء من تجهيز المطار لإستقبال الطائرات والرحلات.

وقال سليمان فى تصريحات صحفية اليوم “سيكون مطار القاهرة أول مطار يتم تنظيم رحلات إليه من مطار حلب فور تشغيله حيث يتم حاليا تجهيز المطار لإستئناف الرحلات الجوية بأسرع وقت”.

وأضاف أن “الخطوط السورية تنظم حاليا رحلتين يوميا بين القاهرة ودمشق ورحلة واحدة كل أسبوعين بين القاهرة واللاذقية وذلك فى إطار العلاقات المتميزة والقوية بين الشعبين المصرى والسوري”. (DPA)

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