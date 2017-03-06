ناتشو يكشف : إحدى الطبيبات أمرتني بالتوقف عن كرة القدم

كشف اللاعب الإسباني ناتشو فيرنانديز، مدافع فريق ريال مدريد، عن حادثة عاشها في طفولته وكانت بمثابة المنعرج الحاسم في مستقبله الرياضي وفي حياته ككل حيث روى أن أحد الأطباء طالبه بالتوقف عن مزاولة كرة القدم بسبب مرض السكري الذي يعاني منه، قبل أن يُطالبه طبيب آخر بالعكس تماماً.

وقال ناتشو في حوار للموقع الرسمي للإتحاد الأوروبي لكرة القدم :”أتذكر في يوم من الأيام أنني وصلت للمستشفى، وكشفت علي إحدى الطبيبات المتواجدة هناك والتي لم تكن طبيبتي الخاصة.كانت تنتظرني مباراة مع ريال مدريد في تلك الفترة، ولم أتمكن من السفر مع زملائي بسبب ما قالته لي الطبيب”.

وأضاف موضحاً وفق ما نقلت صحيفة إيلاف : “الطبيبة قالت لي أن مسيرتي قد انتهت، وأني لن أستطيع مواصلة اللعب. ولكن وبعد نهاية الأسبوع عاد الطبيب راميريز الذي أكن له حباً كبيراً، وقال لي العكس تماماً، لقد قال لي أن مواصلة لعب كرة القدم أمر إجباري بالنسبة لي، لأن الرياضة ستُفيدني كثيراً”.

وختم ناتشو : “استعدت رغبة الحياة في يوم الاثنين ذاك، فقد كنت طفلاً، وتلك الطبيبة وجّهت لي صدمة قوية جداً استمرت معي طيلة ثلاثة أيام”.

ويعتبر ناتشو فيرنانديز، البالغ من العمر27 عاماً، أحد خريجي مدرسة ريال مدريد التي انضم إليها في سن الـ 11. وهو يلعب مع الفريق الأول للنادي الملكي منذ سنة 2011.

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