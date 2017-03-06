نتنياهو : إيران سبب 80 % من مشاكلنا الأمنية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نيامين نتنياهو، إن إيران، تقف وراء أكثر من ‏٨٠ في المائة، من المشاكل الأمنية التي تواجهها الدولة.

وجاءت تصريحات نتنياهو، اليوم، في مراسم أقيمت في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية، إحياءً للذكرى ال٢٥ للعملية التي استهدفت السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس في الأرجنتين.

وقال:” أحد أجهزتنا الاستخبارية، يقدر بأن النظام الإيراني يقف وراء 80 في المائة من مشاكلنا الأمنية (..) النظام ما يزال يهدد إسرائيل بالإبادة”.

وجدد، بحسب نص تصريحاته التي أرسل مكتبه نسخة منها لوكالة الأناضول، اتهام إيران بالمسؤولية عن حادث استهداف السفارة الإسرائيلية في الأرجنتين.

وقال:” العنوان كان واضحا لنا منذ أول لحظة بأن إيران هي التي تقف وراء تلك العملية الإرهابية الإجرامية”.

وأضاف:” إيران بادرت لها وخططت لها ونفذتها تابعتها حزب الله، وإن هذا لم يكن كافيا، فقد تلقينا بعد سنتين من ذلك الحادث، دليلا آخرا على العدوان الإيراني غير المتوقف”، دون تقديم مزيد من التوضيح.

وتعرضت السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس، لتفجير انتحاري في 17 مارس/آذار 1992، وأسفر عن مقتل 29 مدنيا وإصابة 242 آخرين.

وقُتل في الحادث 4 إسرائيليين، فيما كانت غالبية الضحايا من الأرجنتينيين.

واعتبر نتنياهو أن إيران هي أكبر دولة تمارس الإرهاب في العالم.

وقال:” هناك ضرورة لمكافحة هذا الإرهاب لأنه مجرد ذراع من أذرع العدوان الإيراني، حيث تسعى إيران إلى امتلاك الأسلحة النووية وإلى تطوير برنامج لتصنيع الصواريخ البالستية وهي تزرع عدم الاستقرار في المنطقة”.

وقد عارضت إسرائيل الاتفاق الدولي مع إيران حول سلاحها النووي، وما تزال تطالب التراجع عنه. (ANADOLU)

عكس السير