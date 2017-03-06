والد النجم الألماني ” غوتزة ” يؤكد أن الحالة الصحية لنجله غير مستقرة

أكد والد اللاعب الألماني ماريو غوتزه، نجم بروسيا دورتموند، أن الأطباء يبحثون عن طريقة لعلاج نجله من مشكلات التمثيل الغذائي، التي يعاني منها، والتي أبعدته عن الملاعب في الفترة الأخيرة.

وقال يورجن غوتزه، والد اللاعب في مقابلة مع صحيفة “بيلد” الألمانية: “في القريب العاجل سيتم اتخاذ قرار فيما يخص العلاج اللازم”.

وأضاف والد غوتزه قائلا: “هو بخير ولكنه بمقدوره أن يكون أفضل إذا تحلى بالصبر”.

وبعد خضوعه لعدة فحوصات على خلفية الإصابات العضلية المتكررة، التي عانى منها هذا الموسم، اكتشف الأطباء أن غوتزة (24 عاماً) صاحب هدف فوز ألمانيا في المباراة النهائية لكأس العالم 2014، يعاني من سوء التمثيل الغذائي.

وقال كارل هاينز رومينيجه، رئيس مجلس إدارة بايرن ميونخ: “إذا كان أحدهم يعاني من مثل هذه المشكلة، فلا يسعنا إلا أن نتمنى له الأفضل من أجل أن يعود ويجتاز هذا المرض أو هذه المشكلات”؛ وأضاف رومينيجه: “إنه فتى رائع وسيكون أمرا جيدا وجود نوع من السيطرة على ما يعانيه”.

وأعلن بروسيا دورتموند الأسبوع الماضي أن غوتزه سيغيب عن الملاعب لفترة غير محددة لأنه يحتاج، طبقا لبيان النادي، إلى الهدوء والمساندة. (DPA)

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