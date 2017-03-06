وزير الخارجية الألماني : وظيفتنا إعادة علاقاتنا مع تركيا إلى طبيعتها

أكد وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، أنّ علاقات بلاده مع تركيا تشهد توترا في الوقت الحالي، وأن وظيفتهم إعادة العلاقات إلى طبيعتها.

وفي رده على سؤال الصحفيين قبيل اجتماع وزارء خارجية الدول الأوروبية في المجلس الأوروبي، حول وضع العلاقات مع تركيا، قال غابرييل “العلاقات مع تركيا تشهد حاليا توترا غير اعتيادي، ومهمتنا إعادتها إلى طبيعتها”.

وأعرب الوزير الألماني عن اعتقاده بأن كل طرف سيعمل ما يترتب عليه من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها”.

وفي 28 شباط/فبراير، ألغت سلطات كولونيا، التجمع الذي كان من المفترض أن يلقي وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي كلمة خلاله، بدعوى وجود مخاوف أمنية.

كما ألغت السلطات في مدينة غاغناو الألمانية، الخميس الماضي، ترخيصًا كانت منحته لـ”اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين” لعقد اجتماع في المدينة، بدعوى وجود “نقص في المرافق الخدمية” اللازمة لاستقبال عدد كبير من الزوار متوقع أن يتوافد على مكان الاجتماع.

وإثر ذلك ألغى وزير العدل التركي بكر بوزداغ والنائب في حزب الشعب الجمهوري المعارض، دنيز بايكال زيارتهما إلى ألمانيا. (ANADOLU)

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