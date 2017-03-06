ولي عهد دبي يتناول ” همبرغر ” مغطى بالذهب

انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لولي عهد دبي الشيخ #حمدان_بن_محمد وهو يتناول شطيرة همبرغر “برج خليفة” المغطاة بشريحة من الذهب من عيار 24 قيراطاً، والتي تعدّها شاحنة “The Roadery.”

وشاركت شاحنة “The Roadery” في فعاليات مهرجان دبي للمأكولات في منتزه برج خلفة، ضمن فعالية “Eat the World DXB،” التي استمرت بين 23 و 25 فبراير/شباط الماضي.

وقال صاحب المطعم دان شيرمان لموقع CNN بالعربية، إن الشيخ قصد شاحنة “The Roadery” مع مجموعة من مرافقيه وبعض الأطفال، وطلبوا همبرغر “برج خليفة” وأربع شطائر من همبرغر “رودي.”

ويلغ ثمن شطيرة “برج خليفة” 63 دولاراً، وتتكون من أربع قطع لحم، وكبد الأوز، ومايونيز الزعفران، وجبنة الكمأة، وكاتشاب التوت البري الأسود وفق ما نقلت شبكة سي ان ان ، وتٌغطى قطعة خبز شطيرة الهمبرغر بطبقة من الذهب من عيار 24 قيراطاً. وبحسب شيرمان، ابتكرت هذه الوصفة خصيصاً لمدينة دبي.

ولدى سؤاله عما إذا قامت شخصية شهيرة أخرى بتناول شطائر همبرغر “The Roadery” قبل ذلك، قال شيرمان إن خصوصية زبائنه المشاهير مهمة، لكنه اكتفى بالقول إن عدداً من الممثلين العالميين قد تناولوا شطائر همبرغر “The Roadery.””

وحتى الآن، لم يستخدم المطعم الذهب في أي وصفات أخرى.

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