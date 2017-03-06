7 حقائق عن البيض لا تعرف عنها شيئاً

لقد ظل #البيض عنصراً أساسياً من عناصر النظام الغذائي للإنسان منذ فجر التاريخ، كَوْنه غنياً بالمواد الغذائية الحيوية، كما يمكن تحضيره بطرق لا حصر لها ، إليك 7 حقائق عن البيض، لم تَكُن تعرف عنها شيئاً، بحسب شبكة Business Insider الأميركية :

1- يعتمد لون قشرة البيضة الخارجية على سُلالة الدجاجة التي وضعتها.

الدجاج ذو الريش الأبيض، عادة ما يضع البيض الأبيض. والدجاج ذو الريش الأحمر، عادة ما يضع البيض البني.

2- لون صفار البيض يعتمد على النظام الغذائي للدجاجة

إن كان لونه غامقاً وشديد الصُفرة، فهذا يعني أن الدجاجة كانت تأكل الخضراوات. أما إن كان لونه فاتحاً، فهذا يشير إلى أنها كانت تتناول نظاماً غذائياً يحتوي على القمح والشعير.

3- يؤثر سن الدجاجة على حجم البيضة.

كلما زاد عُمر الدجاجة وضعت بيضاً أكبر في الحجم.

4- يأتي البيض إلى المتاجر مع مُلصق “للبيع قبل” تاريخ مُحدد، ولا يُكتب عليه تاريخ صلاحية.

يمكنكم الاحتفاظ بالبيض لمدة تصل إلى ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع، بعد التاريخ المكتوب على العبوة الكرتون.

5- تحتوي بيضتان، على ما يعادل كمية الكولسترول المُوصى بتناولها في اليوم الواحد تقريباً.

تحتوي البيضة الواحدة على حوالي 186 ملغ من الكولسترول، وتوصي وزارة الزراعة الأميركية أن تصل الكمية التي نتناولها يومياً من الكولسترول إلى 300 ملغ.

6- يساعد تناول البيض في التغلُّب على الحالات المزاجية السيئة ويكافح الشعور بالتعب، وذلك لما يحتويه من مزيج ما بين أحماض أوميغا 3 الدهنية، والزنك، وفيتامينات B واليوديد.

كما يُساعد عنصر الكولين الموجود في البيض على تحسين ذاكرتك.

7- للحصول على أفضل نتيجة للبيض المسلوق، استَخْدِم البيض الذي يكون عمره 10 أيام على الأقل.

ويَصْعُب تقشير البيض الطازج أكثر من غيره.

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