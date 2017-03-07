أرفع مسؤول عسكري روسي في سوريا يفقد عينه و ساقيه !

كشفت صحيفة «كوميرسانت» الروسية القريبة من النخب السياسية والمالية تفاصيل عن أضخم خسائر تمنى بها روسيا منذ تدخلها العسكري المباشر في سوريا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية – عسكرية أن قافلة عسكرية روسية كانت تعرضت منتصف الشهر الماضي لهجوم قوي قرب حمص أسفر عن مقتل 6 عسكريين بارزين وإصابة جنرال بجروح خطرة.

وكانت موسكو نفت في حينها معطيات بثتها المعارضة السورية حول الهجوم، لكن «كوميرسانت» قالت، بحسب ما نقلت عنها صحيفة “الحياة”، إن بعض القتلى تم نقله سراً الى مدينة يكاتيرينبروغ الروسية ودفن هناك.

وسعى الأطباء في قاعدة «حميميم» على مدى أسبوع إلى إنقاذ حياة الجنرال بيتر ميلوخين قائد إدارة العمليات والتدريب في الجيش الروسي الذي فقد ساقيه وإحدى عينيه في الهجوم وما زال بحال الخطر حتى الآن.

وتعد هذه أسوأ خسارة لروسيا منذ انخراطها المباشر في سوريا نهاية أيلول 2015، لجهة أن ميلوخين هو أرفع مسؤول عسكري يتعرض لهجوم في سوريا.

وبلغت الحصيلة الرسمية لخسائر القوات الروسية في سورية والتي أقرّت بها قيادة الجيش حتى الآن 27 ضابطاً وجندياً، لكن الصحيفة لفتت إلى وجود خسائر أخرى في الأرواح لا تقر بها المؤسسة العسكرية، باعتبار أن القتلى فيها من المتعاقدين وليسوا جنوداً نظاميين.

عكس السير