ألمانيا : الشرطة تبحث عن لاجئ سوري ” طعن زوجته بسكين “

قالت النيابة العامة والشرطة في مدينة دويسبورغ غربي ألمانيا، في بيان مشترك، يوم السبت (4/3)، إنها تبحث عن لاجئ سوري قام بمهاجمة زوجته بسكين.

وسائل إعلام ألمانية نقلت ما جاء في البيان، وقالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحادثة وقعت يوم الجمعة الماضي (3/3)، حيث قام اللاجئ السوري (30 عاماً) في الساعة الثامنة مساء بطعن زوجته (32 عاماً) عدة مرات متسبباً لها بجروح خطيرة.

وخرجت الضحية مضرجة بدمائها من المنزل، ليقوم “الجيران” بالاتصال بالشرطة والإسعاف، ويتم نقلها إلى المشفى.

وكان اللاجئ الذي لم يذكر اسمه أو اسم زوجته، قد وصل إلى ألمانيا عام 2015.

ونشرت الشرطة صورة للجاني وطالبت من يتعرف عليه أو يملك معلومات عنه التواصل معها عبر رقم الهاتف: 015254692203، أو الفاكس 0203/2801049.

عكس السير