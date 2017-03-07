ألمانيا : الطلبيات الصناعية تسجل أكبر هبوط في 8 سنوات

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن هبوطا كبيرا في الطلب المحلي وطلب منطقة اليورو قاد أكبر انخفاض شهري في الطلبيات الصناعية الألمانية في ثماني سنوات في يناير كانون الثاني.

وقالت وزارة الاقتصاد إن عقود السلع “المصنعة في ألمانيا” انخفضت 7.4 في المئة خلال الشهر في أكبر هبوط شهري منذ يناير كانون الثاني 2009 وبما يقل بنحو ثلاثة أمثال عن متوسط توقعات رويترز بتسجيل انخفاض نسبته 2.5 في المئة.

وقالت وزارة الاقتصاد إن ارتفاع الطلب في الربع الأخير من 2016 السبب في البداية الضعيفة لعام 2017. وتوقعت تعافي الطلبيات الصناعية في وقت لاحق هذا العام.

وفي ديسمبر كانون الأول ارتفعت الطلبيات 5.2 في المئة وهي أكبر زيادة منذ يوليو حزيران 2014.

ويظهر تحليل لبيانات يناير كانون الثاني هبوط الطلب المحلي 10.5 في المئة والطلبيات الخارجية 4.9 في المئة مدفوعة بتراجع الطلب من منطقة اليورو بنسبة 7.8 في المئة. (REUTERS)

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