ألمانيا : لاجئ سوري يخسر دعوى قضائية رفعها ضد فيسبوك

رفضت المحكمة الإقليمية بمدينة فورتبزرغ بولاية بافاريا الألمانية، الثلاثاء، طلباً قدمه لاجئ سوري، بإصدار أمر لموقع فيسبوك بحذف الصور التي تسيء لسمعته، بإظهاره كذباً بأنه مجرم أو إرهابي.

وذلك، لن يتوجب على فيسبوك البحث بنفسه عن المنشورات ذات المحتوى غير القانوني وحذفها، بل سيتوجب على اللاجئ البحث بنفسه عن المنشورات المسيئة له والتبليغ عنها.

واشتهر اللاجئ السوري أنس معضماني بصورة “سيلفي” شهيرة التقطها مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ليتم استخدامها لاحقاً من قبل مناهضين للاجئين قاموا بربطها بأعمال إرهابية أو حوادث تورط بها لاجئون، ولا علاقة لمعضماني بها.

ووفق المعلومات التي أوردها موقع “ديرتلغراف”، عن وسائل إعلام ومصادر إعلامية ألمانية، فإن طرفي القضية لم يكونا مختلفين على أن هذه المنشورات غير قانونية وتشكل تشويهاً للسمعة ويجب حذفها، عندما بدأ التداول فيها قبل شهر، إلا أن “جان- جو جون” محامي اللاجئ السوري، كان يطالب فيسبوك بمنع نشرها مجدداً، فيما كانت الشركة تتنصل من المسؤولية التحريرية في الموقع.

وزعم فيسبوك أن عملية البحث والحذف المتعلقة بالصور عموماً، غير ممكنة تقنياً، وتنفيذ ذلك سيحتاج لـ ” آلة معجزة “.

وقال المتحدث باسم فيسبوك إنهم يودون التأكيد مجدداً بأنهم يتفهمون جيداً الوضع الصعب لمعضماني، وأنهم سعيدون بهذا الحكم الذي يماثل وجهة نظرهم، بأن اتخاذ خطوات قانونية لم يكن الطريق الأكثر فعالية لحل هذا الوضع.

وأضاف أنهم حظروا بسرعة الدخول إلى المحتوى الذي بلغ عنه محامي معضماني بشكل صحيح، متعهداً بمواصلة التفاعل مع التبليغات التي تصلهم من ممثلي اللاجئ السوري، ومشيراً إلى التزامهم بالقوانين الألمانية فيما يتعلق بما يشاركه مستخدمو الموقع.

أما المحامي “جان- جو جون” فقال إن المحكمة تحركت في إصدار حكمها ضمن حدود القوانين الأقدم من موقع التواصل الاجتماعي، مبيناً أن المجتمع والساسة يجب أن يقرروا فيما إذا كانوا سيقبلون بأن تفعل فيسبوك ما تريده، وأنه في حال رفضهم ذلك، فسيحتاجون قوانين جديدة.

وبين أنه في هذه المداولات التي جرت بسرعة يستطيع المرء أن يتعلم الكيفية التي تتجاوب فيها القوانين الحالية مع الوقائع الحديثة.

وأعلن المحامي أيضاً أنه لن يواصل تمثيل اللاجئ معضماني، مشيراً إلى تلقيه تهديدات بالقتل، بحسب ما نقل الموقع عن مراسلة شبكة “بايرشه روندفونك”.

وكانت فيسبوك قد عبرت عن تضامنها مع معضماني سابقاً، لكنها رفضت بشكل قاطع دفع تعويض مالي له.

وكان المحامي “جان- جو جون” دعا إلى فرض غرامات تبلغ قيمتها ملايين اليوروهات على فيسبوك لدفعها إلى التحرك حيال هذه المنشورات، كما جرى لقاء بين المحامي وممثلين عن فيسبوك قبل يومين، بحسب القناة الألمانية الأولى، لبحث التوصل لاتفاق خارج المحكمة، دون التوصل لنتيجة كما يبدو.

وكانت فيسبوك قد حذفت بعض المنشورات المبلغ عنها وحظرتها داخل ألمانيا، لكن المحامي قال إنه ما زالت المنشورات التي يتم رفعها من خارج ألمانيا متاحة على الموقع.

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