اتهام إبراهيموفيتش و مينغز بالتصرف العنيف

اتهم الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم #زلاتان_إبراهيموفيتش لاعب #مانشستر_يونايتد وتيرون مينغز مدافع بورنموث بالتصرف العنيف.

ودهس مينغز وجه مهاجم يونايتد قبل أن يوجه إبراهيموفيتش ضربة بالمرفق في وجه مدافع بورنموث خلال تعادل الفريقين 1-1 على ملعب أولد ترافورد في الدوري الإنكليزي الممتاز يوم السبت الماضي.

وذكر الاتحاد الإنكليزي في بيان “تورط اللاعبان في واقعتين منفصلتين في الدقيقة 44 حيث لم يرهما الحكام خلال المباراة ولكن التقطتها الكاميرات.”

ويمكن للاعبين الرد على التهم في موعد أقصاه اليوم الثلاثاء الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش وفق ما ذكرت قناة سكاي نيوز ، وفي حال إدانتهما فقد يتعرضان للإيقاف لمدة ثلاث مباريات على الأقل.

وقد يغيب المهاجم السويدي – الذي سجل 26 هدفا في كل المسابقات لصالح يونايتد هذا الموسم – عن مواجهة تشيلسي في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنكليزي يوم الاثنين المقبل.

وذكر الاتحاد أن مينغز قد يواجه عقوبة مغلظة بسبب مخالفته.

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