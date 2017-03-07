الحكم بخلع الفنان المصري حسين فهمي من زوجته السعودية

قضت محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر في #مصر بخلع سيدة الأعمال #السعودية رنا القصيبي من زوجها الفنان المصري #حسين_فهمي.

وذكرت المحكمة أن سيدة الأعمال السعودية أقرت بتنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية مقابل تطليقها من الفنان طلقة بائنة للخلع، مؤكدة أنها رفضت كافة محاولات الصلح التي عرضتها المحكمة.

وأوصى تقرير الحكمين الذي تسلمته المحكمة في جلسة امس الاثنين بتطليق القصيبي طلقة بائنة للخلع مقابل ردها لليرة ذهب قيمة مقدم الصداق وتنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية.

وكشفت رنا القصيبي في وقت سابق أسباب قيامها برفع دعوى خلع ضد زوجها الفنان المصري حيث قالت في الدعوى التي أقامها محاميها أنها تزوجت من الفنان حسين فهمي بموجب عقد شرعي بحسب ما اوردت قناة العربية ، وبعد مرور وقت قصير من زواجها بدأت تعاني من سوء معاملته لها إضافة لكونه دائم الاعتداء عليها بالقول والهمز واللمز بل ووجه تعليماته إلى أحد الخدم بالتضييق عليها وتخويفها من أشياء غير موجودة وهو الأمر الذي أصابها بأضرار نفسية بالغة السوء وأثرت سلبا على صحتها ومعنوياتها حتى ضاقت بالحياة معه.

وقالت القصيبي إنه امتنع عن الإنفاق عليها منذ اللحظات الأولى عقب عقد القران معتمدا على حالتها المادية الميسورة فهي من عائلة سعودية عريقة وثرية ودافعت عن اختياره لها أمام أسرتها ومع ذلك تمادى في سوء معاملته لها حتى انتهى الأمر بطرده لها من منزل الزوجية في 30 مارس 2016 وهو فعل لا يليق بها.

واختتمت رنا القصيبي دعواها بأنها كرهت الحياة مع زوجها الفنان إلى الحد الذي أصبحت العشرة بينهما مستحيلة، وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله لذا قررت خلعه.

عكس السير