الصين تحطم رقماً قياسياً من خلال روبوت مائي جديد

ذكرت صحيفة “شنغهاي أبسورفر” أن #الصين حققت رقما قياسيا جديدا من خلال #روبوت مائي قادر على الغوص لأعماق كبيرة.

ووفقا للصحيفة: “الروبوت المائي الصيني الجديد Haiyi-7000 حقق رقما قياسيا بالنسبة للروبوتات الغواصة بعد تمكنه من الغوص لعمق 6329 مترا تحت الماء، وبهذا الرقم يكون Haiyi قد حطم الرقم القياسي السابق الذي سجله الروبوت الأمريكي Seaglider الذي غاص لعمق 6 كيلومترات فقط”.

يذكر أن الصحيفة كانت تحدثت في وقت سابق عن الروبوت المذكور أثناء فترة اختباره، حيث نقلت عن العالم، يو تشيان جين، قوله وفق ما ذكرت وكالة نوفوستي الروسية : “Haiyi-7000 ربوت مميز جديد قادر على الغوص لأعماق كبيرة، يمكن للجيش الصيني الاستفادة من هذا الاختراع لسبر أعماق البحار والمحيطات ووضع خرائط دقيقة تساعد على تجنب الغواصات الغريبة الخطيرة”.

وينتمي هذا الروبوت إلى سلسلة الروبوتات المائية التي تأتي على شكل طوربيدات أو غواصات صغيرة تستخدم غالبا للأهداف العلمية كسبر أعماق المحيطات ودراسة مكونات مياهها.

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