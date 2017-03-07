الهند ستنظم أكبر معرض للهواتف المحمولة بالعالم

كشفت تقارير صحفية حديثة عن اتفاق جهات هندية لإقامة معرض سنوي ضخم للهواتف المحمولة يمكن أن ينافس المؤتمر العالمي للهواتف النقالة، الذي يُقام كل عام في برشلونة بـ#إسبانيا.

ومن المقرر أن يحمل المعرض السنوي الذي سيقام في الهند اسم “المؤتمر الهندي للمحمول” أو “آي إم سي” اختصارا، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

ووفقا لما أوردته قناة سكاي نيوز عن صحيفة “ذي إيكونمك تايمز” الهندية ، فإن المعرض سيكون من تنظيم رابطة مشغلي المحمول في الهند، كما سيحظى بدعم من رابطة “جي إس إم”.

ويأتي الإعلان عن المؤتمر الجديد متماشيا مع تنامي دور الهند كسوق محورية بارزة في عالم الهواتف الذكية، متفوقا على أسواق أقدم مثل الولايات المتحدة، خصوصا مع تزايد أعداد مستخدمي الإنترنت في الهند بصورة جذبت جميع عمالة التقنية إلى هذه السوق الواعدة.

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