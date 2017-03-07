بالفيديو .. ” فيل ” ضخم يهاجم ” نعامتين ” لفض شجار بينهما

في تسجيل مصور صادم، نشر على #يوتيوب، قام #فيل ضخم بالتدخل بطريقة عنيفة لفض شجار نشب بين ذكري #نعامة كانا يتنافسان للفوز بأنثى.

ويظهر مقطع الفيديو الذي صوره سائح أثناء رحلة سفاري، ذكري نعامة ضخمين يتبادلان الركلات على رقعة من العشب الطويل، أثناء التنافس على أنثى نعامة قبل أن يحدث ما لم يتوقعه أحد.

فأثناء احتدام الشجار بين ذكري النعامة، تدخل فيل ضخم وشن هجوماً عنيفاً عليهما بهدف فض الشجار بينهما وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وتوقف ذكرا النعامة عن الشجار فيما بينهما وهرعا باتجاه الفيل في هجمة مضادة.

وفي اللحظات الأخيرة غير ذكرا النعامة اتجاههما وغادرا المكان خلال ثوان عديدة مبتعدين عن الفيل بعدما أرعبهما بأنيابه وصرخاته المدوية، وفقاً لما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية.

عكس السير