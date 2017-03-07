بوتين يعفو عن روسية مدانة بالخيانة ” لأسباب إنسانية “

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، ولأسباب إنسانية، عفوا عن المواطنة الروسية أوكسانا سيفاستيدي المدانة سنة 2016 بالخيانة العظمى والتجسس لصالح بلد أجنبي.

وورد في نص المرسوم الرئاسي الروسي، اعتباره نافذا بعد خمسة أيام من تاريخ صدوره، وإخلاء سبيل المحكومة والكف عن ملاحقتها.

وسبق لبوتين ووعد خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع في الـ23 من ديسمبر/كانون الأول 2016 بالاطلاع على ملف سيفاستيدي، بعد أن حكم عليها القضاء المختص قبل شهر من ذلك بالحبس مع النفاذ لسبع سنوات بعد ثبوت جرمها بالخيانة العظمى والتجسس لصالح بلد أجنبي.

وكشف التحقيق عن أن المدانة سيفاستيدي، والتي ألقي القبض عليها في يناير/كانون الثاني 2015، بعثت رسالتين نصيتين قصيرتين عبر الهاتف لأحد معارفها في جورجيا سنة 2008 أبلغته فيها بتحرك الدبابات الروسية لمواجهة القوات الجورجية التي دخلت أراضي جمهوريتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا صيف 2008. (RT)

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