تصرف مثير لسانشيز في التدريبات وراء إبعاده عن تشكيلة آرسنال

زعمت وسائل الإعلام البريطانية أن قرار المدرب الفرنسي #ارسين_فينغر المدير الفني لنادي #آرسنال بإبقاء المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز على مقاعد الاحتياط ضد ليفربول في الدوري الإنكليزي، جاء كعقوبة له.

وبحسب تأكيدات لصحيفة “ذي تلغراف” فإن المهاجم السابق لبرشلونة الإسباني بقي على البدلاء بسبب مشادة مع زملائه خلال التدريبات.

ولفتت الصحيفة إلى أن سانشيز خرج من أحد تدريبات الفريق في الأسبوع الماضي وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، وقام بعض لاعبي الفريق بالتصدي للاعب على ما فعله خلال التدريبات وذلك في غرف تغيير الملابس، وتدعي مصادر أن خلافًا نشأ بعد هذه الحادثة بين سانشيز وبعض لاعبي الفريق.

ويبدو ان الدولي التشيلي الذي أظهر مرات عدة علامات الإحباط في بعض المباريات الأخيرة، غادر الملعب في منتصف احدى الحصص التدريبية قبل ان يطالبه بعض لاعبي فريق “المدفعجية” بتفسيرات ما أدى الى تصاعد التوتر، حسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة ان تصرف سانشيز لم يعجب فينغر فقرر ابقاءه على مقاعد البدلاء بملعب “انفيلد رود” ضد ليفربول.

جدير بالذكر ان عقد سانشيز سينتهي الموسم المقبل وهو يخوض حاليا مفاوضات مع النادي من أجل تمديده، وسط تقارير تتحدث عن إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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